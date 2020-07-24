外媒報導，「新興市場教父」稱號的墨比爾斯（Mark Mobius）接受專訪時說，當利率等於或趨近零，黃金就成為極具魅力的投資標的，不必擔憂黃金不孳息，因為隨著市場不確定性日增，黃金價格就水漲船高。

黃金近日再創高，23日盤中創下每盎司1,898美元的高價，距離2011年創下的歷史高點1,921美元，僅差距不到30美元，至截稿前目前暫報每盎司1885美元，金價有望連續第7週上漲。

黃金（圖/報社資料照片）

近日中美貿易戰升溫，升高了全球經濟的不確定性，各國央行紛紛採取貨幣寬鬆措施，這些都會加深市場對黃金的避險需求。墨比爾斯表示，在全球央行努力降息、瘋狂印鈔票下，使貨幣供給量增加，黃金的長期前景將因此不斷地「上漲、上漲再上漲」，建議投資人無論任何價位，現在可以全面買進黃金。

外媒報導中提到，越來越多跡象表明，長時間的疫情發展正在阻礙經濟復甦，負利率、美元疲軟及地緣政治等不確定性都會推升黃金，走近10年來最大漲幅。經濟學人智庫（EIU）全球經濟學家柏奇（Cailin Birch）表示：「整體來說，我們預期黃金等避險資產今年下半年漲勢將持續強勁。」

(中時新聞網)