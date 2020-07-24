刑事局為了讓年輕人更加關注反毒議題，舉辦「2020 CIB反毒電競挑戰賽」，結合時下流行手遊「絕地求生Ｍ」，優勝隊伍不僅可以抱走新台幣10萬元的獎金及電競用品獎品，希望宣導反毒同時，也能讓民眾正向看待電競運動。

今年的電競挑戰賽主題「絕地求生Ｍ」，這款遊戲為全球下載量第一的電競手遊，簡稱為「吃雞」遊戲，因此這次賽事的口號為「雞不可失，毒不可吃」，刑事局希望將「反毒」融入「電競」，吸引更多年輕族群的目光，並宣導民眾正面看待電競運動，預計從64個隊伍中選出前3名隊伍，成為刑事局的「反毒戰隊」，並獲得10萬元的優勝獎金及專業電競椅、電競耳機等獎品。

刑事局表示，傳統觀念中可能以為「電競」會讓年輕族群如同吸毒一樣成癮，而導致荒廢學業或是不務正業，但近年國內的電競產業蒸蒸日上，期盼能藉由反毒電競賽事活動，提醒年輕族群，人生無法像手機遊戲一樣可以重來，絕對不能因好奇而接觸毒品，多參與正向休閒活動，遠離毒品誘惑，才是面對生活壓力的正確態度。

為號召更多年輕族群響應，刑事局另有舉辦「『雞不可失，毒不可吃』短影片創作競賽」，只要利用絕地求生M相關元素結合反毒理念，自創短影片，並在各社群平台發布展示，期間內瀏覽人數最高的前3名影片，創作者就可以獲得精美電競周邊產品。

「2020 CIB反毒電競挑戰賽」報名期限即日起至7月30日止，更多活動訊息可以至「競及電競」或「CIB局長室」facebook粉絲專頁查詢賽事相關訊息及報名表單連結。

(中時 )