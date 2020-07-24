位在新北市新莊區的愛心育幼院，於民國46年開始收容孤兒、棄嬰和監獄受刑人的孩子，芥菜種會創辦人美籍宣教士孫理蓮在1960年購入3667坪土地，歷年累計安置服務3518位兒童成長，但60年的老舊院舍，有嚴重的白蟻蛀蝕、牆面斑駁、房舍漏水等問題，儘管不斷補強翻修，但每遇颱風暴雨或地震，都是嚴峻且艱難的考驗。

因此，芥菜種會在2012年董事會決議原址改建，並開始規劃「新莊建物興建工程」案，建物興建成本估計約7億元，預計募款4億，不足部份以出售部份樓層約1000坪作為支應，但募款與出售過程並不順利，並考量院童的居住安全，愛心育幼院已於2017年暫遷至新北市樹林區繼續提供服務。

最後，芥菜種會以建商合建方式進行，經公開招標，由全坤建設開發股份有限公司得標，雙方今天舉行簽約儀式，預計2026年完工。

基督教芥菜種會執行長吳小萍指出，愛心育幼院提供兒少安置服務，屬於替代性的機構式照顧服務，也是兒童保護的最後一道防線，而為了回應現今社會的多元需要，近十年芥菜種會積極投入社區工作，在社區中發展預防性服務及發展社區助人網絡，透過長年累積的服務基礎，未來將以福利園區為概念，不僅提供完善的兒童少年安置服務，更將服務對象擴大到婦女與長者，投入更多社區關懷照顧。

本案將以芥菜種會土地與全坤建設合作興建2萬0813坪建物，芥菜種會保留其中9860建坪進行作為服務使用，剩餘的1萬953建坪將作為集合住宅大樓全數出售，芥菜種會約可分配到2.5億元，未來照顧更多台灣的兒童、婦女和長者。

(中時 )