臺企銀（2834）統籌主辦泰安食品15.6億元聯合授信案，今（24）日舉行簽約儀式，由臺企銀董事長黃博怡代表聯合授信銀行團，與泰安食品董事長朱榮一簽署，出席貴賓包括高雄銀董事長朱潤逢、泰安食品總管理處處長蔡品紅及參貸銀行高階經理人。

臺企銀指出，此聯貸案獲合庫、一銀、華銀、農業金庫、台中銀、彰銀、高雄銀等銀行團熱烈參貸，認貸額度達17.5億元、較原規畫目標13億元超額34.62％，最終以15.6億元結案，顯見銀行團肯定公司經營現況及管理團隊能力，並對未來營運擘畫深具信心。

1992年成立的泰安食品主要從事冷凍冷藏肉品、調理食品加工及買賣業務，包括冷凍、冷藏豬肉、內臟副產品及熟食肉品產品。公司最重視食品衛生與安全，產品榮獲行政院農委會CAS優良農產品認證，更榮獲HACCP國際食品安全控制系統認證及產銷履歷認證。

泰安食品為台灣知名農畜產品加工業者，並持續追求更高產品品質，今年通過歐盟食品最高規格FSSC 22000驗證，品質與安全符合國際規範、更上層樓。目前產品主要供應各大量販店、便利超商及知名連鎖餐廳，深獲各大知名合作廠商及市場消費者的喜愛信賴。

臺企銀長期專注中小企業融資業務，協助輔導中小企業根留台灣。該行表示，未來將持續落實政府政策，推動都更、綠能、銀髮及文創金融，提供客戶更優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能、融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)