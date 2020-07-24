國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文風波延燒，國民黨青年團今在臉書指控蔡英文總統、前行政院副院長陳其邁、民進黨立委郭國文等7人論文有問題。對此，郭國文下午發出聲明表示，其博士論文先前無故被檢舉，也早由成功大學審查委員會審查，認定違反學術行為不成立，先前也曾經招開記者會公開澄清說明，國民黨青年軍再度抹黑，顯然是轉移焦點，已委由律師對相關貼文者提告。

郭國文指出，2018年市長選舉時，因擔任黃偉哲競選總策畫，被國民黨高思博陣營隨意引用楊澤泉在網路發表未經證實之言論，惡意抹黑其論文抄襲，藉此影響黃偉哲之選情，當時隨即提出成功大學審查之相關證明，抨擊此針對其論文的烏龍不實爆料，並針對抹黑者提告。

國民黨再度以未經查證的資料抹黑，郭國文再次聲明，其完全依照相關規定撰寫，並經學位授予程序通過。後因各種政治原因被檢舉，並兩度送審定委員會審查，在2018年3月時，成大即已審查，決議是「違反學術行為不成立」。

郭國文說，學位論文抄襲與否，皆有白紙黑字的證據，每一個人都可以質疑，但是若已經有相關證明釐清，就應停止「報復性」的抹黑，尤其是藉機刻意混淆視聽的行為更不可取。

郭國文強調，此次國民黨青年團趁李眉蓁論文風波又再次藉機抹黑，他已經委託律師針對國民黨青年團及留言附和者進行提告，爾後每抹黑一次就會提告一次。

(中時 )