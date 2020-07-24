李荷娜在「VOICE」中講電話的戲份非常多，爆料抖出電話的另一頭其實都是導演。（八大提供）

八大電視與韓國原創驚悚聞名的電視台OCN跨國合作，聯手推出「OCN劇場」，首部《VOICE》備受觀眾喜愛，女主角李荷娜擔任「112報案中心」坐陣指揮，帶領組員Super Junior藝聲，靠著絕對聽力與超強駭客能力協助破案。

為了更精準詮釋角色，兩人在拍攝前到112報案中心見習，正式開拍過程中，李荷娜爆料抖出，電話的另一頭其實都是導演跟她在對話，此外，藝聲在節目《SJ Returns4》中透露，他接下新電影《推土機上的少女》演出，片中將飾演一位與《VOICE》中截然不同的刑警角色。

幕後花絮中，李荷娜、藝聲進到「112報案中心」實習，只見兩人光看影片紀錄就驚訝的合不攏嘴，李荷娜表示：「報案中心隊員們的業務內容令我很敬佩，我會一直為他們加油，也會努力的來詮釋這個職務。」並笑著透露，戲中她講電話的戲份非常多，很少與同劇演員對到戲，反而都是靠導演在電話另一頭與她對戲，導演金弘善笑說：「並非我本意，我演的也很爛，還好李荷娜配合的很好，才有了很好的戲。」

另一方面，藝聲在首次坐上報案中心控台時，卻被說很像是在錄電台節目！常被Super Junior團員虧習慣的他，不受影響仍相當專注投入角色，劇組也曝私底下的他，認真研究角色做功課令大家驚訝、感動，工作人員表示：「他不僅投入於演技，在拍攝現場也是一位能活躍現場氣氛的角色。」

飾演「IT警員」的藝聲，在Super Junior近期新節目《SJ Returns4》中透露將出演電影《推土機上的少女》並飾演1位刑警，可說是繼《VOICE》後，再度挑戰犯罪懸疑題材。沒想到好消息宣布後，銀赫首先吐槽：「我怎麼覺得會被剪掉？」一旁的團員們則開玩笑表示「其實你演的是推土機阿！」、「推土機這個角色好適合你。」令他在一旁無言以對，乾脆不管大家，繼續說明：「在《VOICE》中比較像是巡警，這次飾演的刑警可說是完全不一樣的角色。」足以見團員之間深厚情誼，相當搞笑。

(中時 )