由簡學彬執導，集曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》，劇組更力邀實力派演員李杏加盟，化身為充滿正義感的黑道大姊大，但常常脾氣爆衝、反應過激，卻意外暗戀相差十萬八千里遠的斯文哲學系研究生，超反差的表現，讓她笑說稱自己被導演惡整。

在一場曹佑寧校花林映唯的公開告白後，在校園引爆一場超級戀愛風暴，林映唯向曹佑寧提出的交往條件，就是要讓三對被公認絕對無法談戀愛的男女展開戀情，好展現追求的誠意，而李杏演出的黑道大姊大御姊就是其中一對男女，御姊是位個性火爆的大姊頭，在目睹了一件奇怪的超商搶案，被以超強說服力化解搶案的研究生吸引，原想吸納進組織收歸己用，沒想到自己竟被他神奇的說話邏輯吸引，在陳妤和曹佑寧的幫助下，展開一場女追男的愛情故事。

為了追求說話慢條斯理，說服力超強的佛系哲學男，李杏還特別改變造型成為粉紅女孩，充滿反差的爆笑效果，但李杏透露自己和御姐最不像的就是 對佛系男無感，「我比較不會被這種人吸引，雖說情侶間可以互補，但我是要能找到和我有共通點時才會有感覺，電影中的哲學男應該真的無法。」

李杏為了扮演過激女黑道的角色，但特別上了幾堂動作課，接受打人和被打的訓練，她表示劇組很刻意讓她身邊的小弟都瘦乾巴，但來搶地盤的對手都人高馬大，非常魁武，所以打起架來就要靠她撐全場，讓她笑說：「我覺得導演真的想整死我吧！」

如此辛苦的拍攝，讓參與演出的演員都建立好交情，李杏透露過年的假期大家還約到她家賀年，「我們私下很常聚會，過年時候還開局小小賭了一下，小賭怡情嘛！」電影8月21日上映。

(中時 )