李眉蓁23日中午已正式對外宣布、放棄中山大學在職碩士班學位，是否會與指導教授林德昌出席第二次審定委員說明，仍是未知數。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

國民黨市長補選候選人李眉蓁學位論文疑似抄襲案，國立中山大學24日下午發佈最新鑑定結果出爐，審定委員一致認為李眉蓁的論文與童振源專文、雷政儒論文高度相似，將送校外專業學者鑑定，預計1個月內審定確認。

中山大學強調，李眉蓁論文一案經「第一次審定委員會」出席委員比對後一致發現，李眉蓁的碩士論文內容文字，與教授童振源的專文及雷政儒的碩士論文，有高度相似。

為求完善，中山大學會將此案送校外專業領域公正學者審定，預計在3週內完成。外審後，中山大學將於1週內召開第二次審定委員會，確認審定結果，本案預計於1個月內審定確認。

中山大學表示，今日初審結果將同步寄發通知給李眉蓁，李眉蓁可於收到通知後、10天內以書面回覆，可與其指導教授林德昌，在第二次審定委員會時親自到場說明。

不過，李眉蓁23日中午已正式對外宣布、放棄中山大學在職碩士班學位，是否會與指導教授林德昌出席第二次審定委員說明，仍是未知數。

(中時 )