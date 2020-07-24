柯震東（左）與蔡昌憲挑戰貢寮潛水，吃了不少苦。（禾豐九路提供）

柯震東為電影《打噴嚏》努力跑戲院活動，同時也首度展開全新嘗試，開立個人Youtube頻道，展開「換你作東」企劃，首集力邀認識10年的好友蔡昌憲同遊貢寮，挑戰自由浮潛成為大海之子，笑稱：「還好拍《那些年，我們一起追的女孩》認識昌憲，不然這趟沒人可依靠！」

柯震東表示，因為名字有個「東」，且以前都是朋友到東區找他，這次換他去找各地的朋友，意旨換朋友作東，這次影音拍攝初體驗，他自己參與所有前置討論，與蔡昌憲的貢寮之旅，出發前準備日用品的採買，甚至也自己拿攝影機練習體驗，讓他高呼「對Youtuber們感到敬佩」，而出發貢寮當天起了大早，柯震東服務精神滿點，同時當起司機以及自己google路線，載著蔡昌憲上路。

柯震東與蔡昌憲挑戰貢寮潛水，下水後艱難重重，在海裡待了2個小時，最終在教練的協助下才完成「水底人體套圈圈」的高難度畫面，過程中柯震東還一度大喊：「我不要在海裡，我要回東區！」後來兩人前往蔡昌憲老家餐廳，上岸恢復活力的兩人再度嘴砲全開，柯震東一進蔡家門看到大大匾額寫著「東北角之光」，大膽直嗆「東北角之光這麼好拿喔？」哥倆好互嗆沒包袱。

(中時 )