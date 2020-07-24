因持續擴大解除防疫封鎖措施，且民眾重返工作並開始消費，歐元區7月商業活動重返擴張。

財經數據服務公司IHS Markit公布，在解封後的報復性需求帶動下，歐元區7月綜合採購經理人指數（PMI）初值為54.8，較6月終值48.5強勁反彈，創下2018年中以來新高，並遠高於市場預估的51.1。新業務分項指數由47.0升至52.7，創下2018月10月來新高，顯示這波復甦將延續至8月，但在就業仍持續減少，以及防疫封鎖措施仍未完全解除下，成長態勢也可能受阻。

歐元區7月製造業PMI初值為51.1，高於6月終值47.4，為2019年1月來首度重新站上50榮枯分界點，並優於市場預估的回升至50。其中，產出分項指數由48.9躍升至54.0。新出口訂單分項指數由43.1升至51.9，創下2018年8月來新高。

7月服務業PMI初值為55.1，高於6月終值48.3，亦重返擴張，也創下2018年中以來新高，並遠優於市場預估的51.0。

IHS Markit表示，歐元區企業以令人振奮的表現展開第三季，因持續放寬封鎖措施與重啟經濟，7月的產出增速創下略逾兩年新高。

(時報資訊)