樂天桃猿下半季主題趴首先由「新光動紫趴」拉開序幕，8月2日除了找來「年度最強嘻哈怪物」高爾宣 OSN，同天還有玖壹壹賽後獻唱，與大家一起快樂地唱和，共度嘻哈夜。

玖壹壹（911，Nine One One）由建志、洋蔥、春風三人組成，今年與球團以單曲《愛的蹦蹦》展開合作，玖壹壹一直以嘻哈創作、平民饒舌風格唱出不同的心聲而走紅。他們在2016年入圍第27屆金曲獎最佳演唱團體，同年應邀參與金曲獎演出，締造最高收視率，每分鐘最高 6.11 收視率，奪下全場收視冠軍。

玖壹壹剛推出單曲「過來我家坐」馬上登上數位平台台語新歌榜第一名，許久沒有參加公開活動的玖壹壹，希望在8月2日能夠全場過來球場坐，把球場當作「我叨」，這次也首度將在動紫趴演唱剛發行的新歌。2017年至今玖壹壹連續舉辦巡迴演唱會售票皆被秒殺，是台灣極具人氣又有本土性格的嘻哈團體。

新光動紫趴兩大主題「經典嗨樂」場與「嘻哈嗨樂」場聯手襲捲全猿主場，玖壹壹將在週日「嘻哈嗨樂」場賽後演出，高喊：「沒有邊緣人、只有玖壹壹！」

(中時 )