朱衛茵（中）今首錄東風衛視《似曾相識》，嘉賓為李芷婷（左）與Spark。（東風衛視提供）

李宗盛首任妻子朱衛茵接下東風衛視音樂節目《似曾相識》，今（24日）舉辦首錄記者會，她與前夫生下李純兒、李安兒兩個女兒，目前年紀分別29歲與27歲，3人分居各地，上一次團聚約1年前。她透露大女兒像自己，外柔內剛；小女兒則是復刻前夫李宗盛，朱衛茵笑說「不是指外表像，小時候偷看小女兒文章，文采思考非常有老爸風範，屬外剛內柔」。

2個寶貝女兒從小跟著媽媽，到國小至國中跟著爸爸李宗盛到北京與上海就讀國際學校，高中與大學則在加拿大念。29歲大女兒李純兒擁有一張漂亮臉蛋，之前就讀加拿大第一彩妝學院「Blanche Macdonald」，8個月前到日本東京為奧運當翻譯，不料計畫趕不上變化，大女兒目前待在東京等疫情趨緩；而27歲小女兒李安兒為素食主義者，目前在加拿大學習烘焙，未來將開餐廳或烘焙坊。兩女兒都不考慮進演藝圈。

她非常感謝前夫對孩子們的教導，「從小她們就讀國際學校，其他學生都開名車上學，前夫供她們念書，但不任意給她們金錢資源，出社會後讓她們自食其力，很謝謝前夫這點」，培養她們節省的理財觀念，朱衛茵說：「我比他們浪費太多，謝謝上帝很愛我，給我非常會理財的孩子。」

朱衛茵與李宗盛1978年結連理，婚後10年分道揚鑣。她以智慧處理感情，從小教育女兒們別太依賴另一半，會使對方覺得疲累，「費洛蒙與身材臉蛋都會隨著歲月消失，成為明日黃花」，也提醒她們別輕易嫁入豪門，「嫁給富二代要想清楚，豪門不好進，我覺得自由很重要，想要講話有人聽，有人尊重，希望我講的話他們別當耳邊風，我以前過過這種日子，發誓別再過這種日子」。

單身已久的朱衛茵，認為有戀愛滋潤非常重要，以過來人經驗奉勸天下女性，「女人不能囉嗦撈叨，要做小女人，我心裡就有小女孩住在裡面，別看以前活在當下，當個經濟、生活獨立的女人，自然吸引愛妳的人」。她透露身邊一直都有「朋友」陪伴，至於能不能進入婚姻或戀愛關係，「我好像一直沒想太多，不會進入太親密狀態，會暴露自身缺點，還是有點距離比較好」。

(中時 )