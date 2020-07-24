中國外交部24日通知美方，關閉美國駐成都總領事館，市場擔心中美關係惡化，拖累港股一度急跌逾六百點。最後收盤跌557點，跌幅2.21％

納指重挫2.3％，恒生指數24日開盤跌222點報25,040點，跌幅曾縮至161點，見25,101點全日高，但A股急墜，加上中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館，市場憂慮升級，恒指午盤跌461點。

午後跌幅擴大，恒指曾一度跌664點，低見24,598，50日線（約24,614）一度失守，尾盤跌幅略為收窄。恒指最終收報24,705點，跌557點或2.21％。

國企指數挫244點或2.37％，報10,080點。大盤全日成交1,666.6億港元。

恒指公司將在27日推出恒生科技股指數，30隻成份股今日全部跌。昨日彈逾3％的騰訊收盤急跌5.2％，報528港元，成交額居首達149.86億港元。

遭股東配股的中生製藥急跌8.6％，為表現最差恒指成分股。中石油升2.1％，藍籌中表現最好。

(工商 )