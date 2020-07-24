百貨類股起家的高林實業（2906）繼轉投資杏昌生技（1788）打造出首家獲利金雞母之後，亦強攻持股61.34%的高昌生醫有關防疫與呼吸器研發，高昌生醫今年更受邀參加2020亞洲生技大展的台灣「防疫產業形象館」展出，備受關注。

高昌生醫研發的GT Anti-COVID System為針對新冠肺炎所研發出的呼吸器系統，全組件包含台灣唯一自行開發的雙陽壓呼吸器GREAT 1 葛瑞特一號呼吸器，以及相關配件組成的GT Anti-19 Bilevel NIV（高昌抗嚴重特殊傳染性肺炎雙陽壓非侵入性呼吸器）及個人隔離使用之Laminar Air Flow System （負壓層流系統）。

高林實業強調，整個系統為高昌生醫研發團隊蒐集與分析COVID-19相關的呼吸照護資訊後，歸納出「Anti-COVID System」的三點基本需求而設計；在認證方面，GREAT 1 葛瑞特一號呼吸器已進入測試量產，並接獲歐洲與俄羅斯廠商詢單，目前優先進行歐盟CE認證申請，預計8月底前完成檢測程序，負壓層流系統認證方式則正與CE主管單位商議中。

此外，也已針對台灣TFDA與美國FDA-EUA（緊急使用授權）的認證申請同步進行中，預計今年12月前可完成送件。

在專利部分，GREAT 1 葛瑞特一號呼吸器相關專利陸續申請中，Laminar Air Flow System 台灣專利則已核准並公告中，目前繼續申請美國、日本、歐盟與中國等地專利。

高林實業近年來積極佈局生技產業，除了高昌生醫外，其轉投資多年的杏昌生技，在去年生醫業務合併營收達32.44億元、年增4.7%，預計高昌生醫的新研發系統經歐盟、美國FDA-EUA等認證陸續在八月底與12月底完成後，有望挹注明年營收成長動能大爆發。

(工商 )