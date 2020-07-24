基隆警方撒下警網緝凶，終於在今天凌晨於一輛沾有肉屑的車輛，循線找到嫌犯，全案已依違反《動保法》函送法辦，若確認罪證，最重將可判處2年有期徒刑。（讀者提供／朱真楷翻攝）

主導辦案的百福派出所所長李羿伸說，因缺乏車牌監視畫面，只好土法煉鋼，地毯式搜索查緝可疑車輛，終於在今天凌晨2點左右，在路邊發現一輛輪拱處有肉屑的可疑車輛，終而順利循線找到肇事車主。（朱真楷攝）

基隆一隻13歲的母狗，遭一名李姓男子駕車雙輪輾過，導致糞便、尿液全失禁，口中吐血，男子下車後還用腳踹狗的身體，導致母狗幾分鐘後死亡；飼主員工目睹這一幕，男子連一句道歉都沒有就駕車離去。面對人神共憤的事件，基隆警方撒下警網緝凶，終於在今天凌晨於一輛沾有肉屑的車輛，循線找到嫌犯，全案已依違反《動保法》函送法辦，若確認罪證，最重將可判處2年有期徒刑。

飼養這隻母狗的蔡姓男子，與父母親在基隆七堵地區經營製冰廠，案發地點就在工廠外的巷弄道路。他在今天下午表示，這條母狗叫「阿莉」，從小飼養迄今已經13年，昨天清晨6點多，「阿莉」獨自在路邊曬太陽，結果就遭一輛休旅車輾過。

蔡姓飼主說，由於案發第一時間，他與工廠員工並未在現場，而是聽到家裡另一條黑狗「小咪」狂叫，員工才衝出工廠查看，「當下以為是阿莉自己亂跑，才被對方不小心撞到，所以沒跟對方多說什麼」。

蔡姓飼主表示，經調閱監視器，才發現原來「阿莉」是坐在路邊沒亂跑；而休旅車是以緩慢的速度，以右前輪緩慢輾過，接著右後輪再輾一次，期間還一度倒車。當車主下車查看時，驚恐的「阿莉」咬了對方的手，結果這名車主竟然還用腳踹了「阿莉」一腳，「看到畫面我們都嚇到了，怎麼會是這樣！」

蔡姓飼主說，由於當下並未留對方手機，監視器也沒拍到車牌，為了替「阿莉」討公道，才決定把監視畫面PO上臉書。

第一時間衝出工廠目睹「阿莉」被壓在車下的製冰廠江姓員工回憶，當時車主一下車，一副理所當然地說「狗怎麼都不走？」接著又無視躺在地上扭動哀號的「阿莉」，自顧自地說「我還被咬了」。

江姓員工語氣有些自責地說，由於當時不曉得真相，還特別拿衛生紙跟水讓對方清洗，對方擦完後把衛生紙隨地一丟，就直接開車走人，沒留下電話，沒關心是否需要幫忙送醫，甚至連句道歉都沒有，「但因為我們還沒看監視器，覺得實在也沒有理由要求對方留下來。」

結果，當目睹監視畫面後，江姓員工難過地說，「阿莉就坐在那裏不動，你怎麼可以就這樣撞下去，下車後還一臉是我們對不起他，像是我們得賠他醫藥費一樣，阿莉從來沒咬過人的，如果不是太害怕，怎麼會去咬對方一口！」

蔡姓飼主也表示，大家看到監視畫面中，「阿莉」被輾過後地上的一攤液體，其實不是血，而是尿液跟糞便，顯示擠壓的過程多痛苦，連排泄物都被擠壓出來。幾秒後，「阿莉」的嘴就開始冒血，沒幾分鐘後就撐不下去了。

這起慘忍的事件，從昨天傳出後，立即在網路沸騰發酵；由於過程太過驚悚，連基隆地方議員都介入關心。只是，飼主提供的監視器畫面並未拍到車牌；加上該路段因日前施工，導致公家監視器暫時停用，導致案件一度陷入膠著。

主導辦案的百福派出所所長李羿伸指出，在缺乏車牌監視畫面的情況下，他們選擇土法煉鋼，把手頭掌握的車身畫面，逐一拆解特徵，包括這輛休旅車後方備胎不是硬殼，而是黑色布套，上頭標示的CRV還有些微歪斜；車頂上的天線是鯊魚鰭形式，頭燈也改成鷹眼式；且在副駕駛座的車門玻璃上，還有一張貼紙。

李羿伸說，掌握這些特徵後，從昨晚10點起，整個派出所把可動用的警力全都撒下去，在轄內展開地毯式搜索，「只要車主是在我們轄區，就非找出來不可！」直到近半夜2點，同仁回報發現可疑車輛，他旋即到場確認，不僅確認特徵相符，甚至在右前輪的輪拱處發現一團肉屑，研判這就是肇事車輛。

經調閱警政系統，查出車主是一名53年次的李姓男子，李羿伸說，當下立即前往李男住處敲門，對方應門後就坦承確實有撞到狗；但因時間已是凌晨，李男要求希望能在今天中午再到派出所製作筆錄。

但據了解，凌晨警方上門時，李姓嫌犯第一時間先是供稱，自己與飼主家人相互認識，當下大家都說好不會追究，如果要他賠償為什麼不當場說？但今天赴派出所後，卻又改稱不認識飼主家人。

李姓嫌犯還表示，事發當時沒有看到右邊有狗，注意力是在看左邊有沒有車，但因為感覺好像「壓到東西」，才又倒車，並下車查看。一發現有狗，「我好心想把牠拉出來，結果還反咬我，我才想說用腳給他『弄』一下，看看牠會不會跑出來」。他還強調，「我又不是故意的，對不對，事情就是這樣，我不是故意的，而且我的手還受傷了」。

面對李嫌強調「沒看到右邊有狗」，在案發當時第一個衝到現場的製冰廠江姓員工說，「車主下車後的第一句話，明明就是說『狗怎麼都不走？』這代表車主就是有看到狗，但卻沒有停車，直接壓過去，不然怎麼會講這種話！」

不僅如此，面對李嫌在警方登門找人時，說自己與飼主家人相互認識，蔡姓飼主回應，「什麼認識？我們不認識他啊，為什麼要這樣說！」他強調，這件事讓警方花了這麼多時間跟力氣去調查，他們其實很過意不去，只是，一想到「阿莉」遭遇到的事情，就覺得有一股情緒一定要幫「阿莉」追出公道。

目前李姓嫌犯、飼主均已做完筆錄，警方表示，全案將依違反《動保法》函送地檢署偵辦。

基隆動保所所長陳瑞斌表示，從影片來看，李姓車主在輾過狗後，下車並沒有做任何處置，還踹了一腳；事後調查，若真的像影片呈現的是有故意行為，將依照《動保法》第六條規定，傷害動物導致受傷或死亡，處2年以下有期徒刑，併科罰金20萬以上、200萬以下罰金，並協助移送地檢署。

(中時 )