「2020年第三屆台灣運彩全國大專校院系際盃棒球爭霸賽全國總決賽」全國8強最終爭霸第二天，高苑休運及海科運休拿下最後兩張四強門票，明日與清大動機、嘉藥運管要爭奪最後冠軍賽入場券。

高苑休運與師大地理的交手，兩隊鏖戰正規7局戰成2:2平手，進行本屆八強賽事的第二場突破僵局制，8局上半高苑一輪猛攻取得4分領先優勢，8局下半輪到師大地理反攻，8局下半兩出局後還落後三分，師大地理盧聖侃一棒擊出中外野方向場內全壘打追平比數，硬把戰局延長到第9局。

高苑休運打者趁投手顏維新體力耗盡的情況下單局取得7分，9局下半師大地理最後反攻僅取得2分，最終高苑休運以13:8拿下勝利，取得四強門票。

最後一張四強門票之爭，由首度進入系際盃八強的清大動機與本屆挑戰三連霸海科運休之戰，2局結束清大動機仍以4:2領先海科運休，3局上半清大動遭遇亂流一口氣失掉7分，雖然分別在4局及5局下半各取得1分，但受限於海科運休投手廖又勳壓制下，最終海科運休以9:6拿下最後一張四強門票。

系際盃四強底定，明日第一場將由南區第一名嘉藥運管與中區第一名雲科電機交手；接著由高苑休運與爭取三連霸的海科運休交手，爭取冠軍賽門票資格，比賽地點繼續於新北市三重棒球場進行，比賽精彩可期，請鎖定FOX體育台、SSUTV、粉絲專頁將全程直播。

台北海大周許閎獲選單場最有價值球員。（大專體總提供）

(中時 )