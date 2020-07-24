知名跑分軟體安兔兔稍早前公布了2020年手機性能榜，公佈了以跑分角度來看最強的十大Android手機。其中由OPPO Find X2 Pro奪下冠軍。這一款手機也被網友發現，已在品牌實體店上市，價格也已曝光。只不過很可惜這一款手機目前是推出4G版本，還不支援5G，在台灣5G已開台前提下略感可惜。

安兔兔公布2020年上半年Android旗艦手機性能排行。（摘自安兔兔官網）

根據安兔兔評測官網公布的2020年上半年安兔兔Android旗艦手機性能排行（以具有5000條跑分成績的機種的平均分數），榜單前三名分別是OPPO Find X2 Pro（S865、12GB+512GB）、OPPO Find X2（S865、8GB+256GB)、小米10 Pro（S865、12GB+512GB）奪下，跑分平均分數是606418、599874、599385。

其餘四到十位，則是iQOO Neo3（S865、8GB+256GB)、Redmi K30 Pro（S865、8GB+256GB)、iQOO 3（S865、12GB+256GB)、一加手機8 Pro（S865、12GB+256GB)、小米10（S865、12GB+256GB)、騰訊黑鯊遊戲手機3（S865、8GB+128GB)，以及三星Galaxy S20+ 5G（S865、12GB+128GB)。目前台灣可以購買到的手機，僅有三星Galaxy S20+ 5G一款，略感可惜。

安兔兔公布2020年上半年Android中階手機性能排行。（摘自安兔兔官網）

從榜單不難看出，上半年Android手機性能榜都被高通Snapdragon 865晶片壟斷；各款手機之間跑分的差異，大多是由高螢幕更新率、更快的RAM、軟體輔助等不同來拉開跑分距離。

PTT網友分享OPPO Find X2 Pro悄悄在品牌實體店開賣。（摘自PTT）

值得一提的是，《ePrice比價王》網站發現PTT以及Mobile01網路論壇中有網友眼尖分享到，OPPO Find X2 Pro 已在台悄悄推出，12GB RAM+512GB ROM的版本售價NT$36990，並不便宜。有興趣的網友或可參考。

另外安兔兔也公布了2020年上半年安兔兔Android中階手機性能排行，內容更為有趣。第一名是由搭載聯發科天璣1000L（Dimisity 1000L）的OPPO Reno 3 5G（12GB+128GB）奪下，第二、第三名的Redmi 10X Pro 5G(8GB+128GB)以及Redmi 10X 5G(8GB+128GB)則都是搭載天璣820處理器；平均跑分表現領先於採用Kirin 985、與Snapdragon 765G的款式，可以明顯看出聯發科發力中階5G晶片的天璣系列，確實很有看頭。

(科技)