《消失的情人節》是大霈首度擔綱電影女主角的作品。（牽猴子提供）

由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）領銜主演的新片《消失的情人節》，快女慢男的新鮮組合將給觀眾一個與眾不同的奇幻愛情喜劇。電影是導演陳玉勳在《熱帶魚》和《愛情來了》之後再度創作的愛情喜劇，足足醞釀了有20年，藉由魔幻時間變化，述說現代人寂寞和成長的故事。

劉冠廷與李霈瑜是陳玉勳欽點，必須由他們來擔任男女主角，原來當年是陳玉勳發掘了劉冠廷，幾年前拍廣告時，選了當時還沒沒無名的他演唐三藏，當下覺得這年輕人好棒，很會演又有慧根，就要他去報名植劇場的訓練班，他很聽話也真的去了，後來透過台劇《花甲男孩轉大人》裡的「花明」一角打開知名度。

而劉冠廷在得知陳玉勳要他飾演《消失的情人節》男主角時，當下超開心，他說：「因為勳導是我的偶像以及大恩人，是他在我以為我已經超過Qplace《拙八郎的前身》甄選年齡上限而放棄參加時，告訴我已經放寬年齡限制，並鼓勵我去甄選。但高興沒太久馬上質疑自己的聲音就跑出來了，種種的聲音一直在打擊自己，就好像一隻開心大天使在對抗整個焦慮小惡魔軍隊，但靜下心來問自己，既然導演都敢選我了，那我有什麼害怕的理由，反正他會指導我，那我就把自己交給他盡全力跟他一起冒險吧！」

李霈瑜雖然已獲得金鐘主持人獎，也曾參與戲劇演出，但這次是首度挑大樑直接擔任女主角，她當下得知陳玉勳非她不可時，整個嚇傻又不相信，內心壓力超大。陳玉勳是在台北電影節看她演出《海人魚》，覺得很新鮮自然又有特色，決定請製片約她來看看，一眼就認定李霈瑜是這部片的女主角了。電影9月上映。

(中時 )