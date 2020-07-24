雲林縣府為便民，在各鄉鎮市公所設窗口，讓縣民就近申請謄本，縣長張麗善（立者左四）了解人民申辦狀況。（許素惠攝）

雲林縣府為便民，在縣內20鄉鎮市公所設地籍謄本櫃台，讓縣民就近申請地籍謄本，提升天然災損申辦效率；其次申請地政資料時，若需稅務相關證明，也可視訊取得；另為縣內農特產發展出多元智慧銷售通路。

縣長張麗善今日到斗六市公所了解，農災地籍謄本受理申請情況，她指出，縣內近半人口從農，且平均年齡逾70歲，申請天然災害救助時，得到地政事務所申請地籍謄本，再到公所申報災損救助多處奔波，實在辛苦，在公所設地政窗口，農民就近、一處就可完成相關申辦事宜。

其次，縣稅務局也透過遠端視訊科技，將觸角延伸至斗六、斗南、西螺、虎尾、北港、台西等6處地政事務所，提供房屋稅籍證明、財產清單等26項稅務服務，縣民於地政事務所即可拿到所需資料，不必再往返奔波地政與稅務機關。

此外，在經濟部工業局輔導下，縣府和台灣資料科學、台灣物聯網等公司，共推雲林良品智慧通路整合銷售，於虎尾魅力商圈、西螺延平老街、虎尾興隆毛巾觀光工廠、大埤良作工場農業文創館、斗六行啟紀念館及雲林故事館6處導入物聯網服務，已有100多項雲林在地精選商品上架，用手機或經KIOSK於電商平台，就能隨時隨地買到雲林良品。

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