台股6月持續上攻，外資、本土法人、散戶聯手衝，根據中央銀行公布6月貨幣總計數，M1B及M2年增率分別上升為9.90％及5.42％，分創近6年半及4年半新高，主要因外資金匯入41.34億美元、稅收遞延效應、放款與投資成長增加。

央行官員表示，統計6月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為1.53％及0.77％，均較5月為高。1～6月M1B及M2平均年增率分別為7.81％及4.53％，續呈現向上趨勢，代表國內流動性充足，資金動能無虞。

央行官員指出，6月全體貨幣機構放款與投資月增率為0.95％，較5月底為高，年增率由5月底的5.72％上升為6.97％，主要是銀行對政府債權轉呈正成長，及民間部門債權成長增加所致。如果包括壽險公司放款與投資，並加計全體貨幣機構轉列的催收款及轉銷呆帳金額，以及直接金融，全體非金融部門取得資金總額年增率為5.61％，高於5月底的4.99％。

(工商 )