風電帶動需求增加，台商回流投資廠辦科技大樓建案多，前瞻計畫工程加碼，預拌混凝土廠今年發貨量可望逐季增加；市場指出，國產建材實業(2504)、台泥(1101)、亞泥(1102)及環泥(1104)今年發貨量預估會有4-11%的增加，毛利率也有2-3個百分點的提升。

本業為預拌混凝土的國產建材實業，今年第一季的營業毛利率比去年同期提升6個百分點以上；環泥今年首季的毛利率13.44%，也比去年同期提升4個百分點以上。

市場指出，今年台商回流投資廠辦科技大樓，以及前瞻計畫加碼，是以中、南部科學園區科技廠辦大樓、軌道工程為主，因此，營業區在中南部為主的預拌混凝土廠，受惠較多。

主攻南部市場為主的環泥，在南科科技園區相繼開發下，台積電等科技大廠擴充生產線及產能，所需的建築工程數量也增加，上半年預拌混凝土的出貨量已比年同期增加7%以上。

國產建材實業表示，今年上半年，竹科廠及新竹廠的出貨量、業績比去年同期有20%的增加。

至於台、亞泥的預拌混凝土事業部門，在品牌主導下，高科技廠辦大樓、商辦大樓的需求增加，今年上半年的出貨量也比去年同期增加5%以上。

根據市場預估，今年國內預拌混凝土廠市占第一的國產建材實業，全年的出貨量可達650萬立方米，年增5%上下。台泥預拌混凝土的發貨量將超過530萬立方米，有4-7%的成長。

亞泥旗下的亞東預拌，今年的出貨量會在450萬立方米上下，也會比去年增加4%以上。

(工商 )