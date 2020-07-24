南庄十三間老街藝術彩繪完工，街長「十三喵」迎賓，街頭化身超夯打卡點。（巫靜婷攝）

十三間老街藝術彩繪完工，處處可見南庄特色。（巫靜婷攝）

苗栗南庄擁有國際慢城認證，獲得縣府大力推廣觀光，為行銷十三間老街，工商處與南庄鄉公所爭取經濟部補助辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，並邀請專業彩繪師妝點老街牆面，超萌街長「十三喵」彩繪24日亮相，與在地指標性景點及特色商品結合，希望帶給遊客全新體驗。

苗栗縣府與南庄鄉公所、地方協會共同推動創意街區，2018年獲中小企業處前瞻計畫補助3060萬元辦理「十三創意街區漫慢遊計畫」，陸續打造10家南庄慢城示範店、6家美學空間改造、10家老店創新設計等，透過產業整備、共識凝聚、多元行銷等方式營造創意街區。

十三間老街藝術彩繪由藝文創作者梁志宇繪製，以時間隧道為概念，由古早味柑仔店，到現在各店家特色，最後串聯南庄著名景點，3面彩繪牆呈現十三喵、南庄郵局、桂花巷美景及藍鵲都讓遊客驚豔，老街搖身一變超夯打卡景點，縣長徐耀昌24日也畫上金元寶祝福，象徵老街藝術彩繪全面完工。

工商處指出，十三間老街曾盛極一時，見證南庄礦業、木業發展的風光歲月，陸續有青年回流開設文創店舖，因應振興政策，許多店家配合三倍券提供折扣優惠，是民眾出遊的好時機。

工商處長黃智群表示，工程修繕部分，包含廣場環境營造、南庄市場微型整修、店家立面及工作坊改善等，皆已發包正在施工，預計10月完工。為期3年的計畫將促進當地營業額增加2000萬元、吸引民間投資1000萬元、增加國外旅客500人次的效益，期盼創造具有在地特色的產業創新場域。

(中時 )