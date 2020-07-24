李沁日前出席活動，零修圖照曝光超瘦身材。(取自微博)

虎撲第5屆女神冠軍高圓圓。(取自高圓圓微博)

大陸新生代女星李沁憑著在陸劇《慶餘年》飾演女主角林婉兒，人氣扶搖直上，早前大陸知名論壇虎撲舉行第5屆女神大賽，她更以黑馬之姿打敗一票女星脫穎而出，僅輸給高圓圓拿下亞軍，成為名符其實的演藝圈第2美。然而近日她的一組零修圖照在陸網瘋傳，也讓網友一看秒懂為何她會輸給高圓圓了。

李沁日前出席活動，黑色V領公主上衣加上牛仔裙的打扮，完美襯托出她青春明媚的氣質，吸引現場大批粉絲搶拍。隨後陸網更瘋傳多張李沁在粉絲鏡頭下，零修圖真實樣貌，高顏質獲網友大讚「這小臉也有點太美了，頭好小啊」、「不得不說李沁是真好看」、「李沁很有辨識度」。

不過李沁也被發現美中不足的一點，那就是她真的太瘦了，「突然覺得老了，李沁妹妹要稍微肉一點更好看」、「女明星都是真的瘦」、「好美好美，不過就是好瘦啊，是本身就是不容易胖的體質嗎」，令網友秒懂她女神票選輸給高圓圓的原因。

(中時新聞網)