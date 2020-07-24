國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁明天成立競選總部，黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫等黨內要角都將現身站台，前高雄市長韓國瑜出面輔選的時機備受關注。前副市長陳雄文今天表示，據他了解，韓本人並不排斥，但希望黨或是李眉蓁陣營要慎重評估，看哪個時機點最好，或是用什麼方式來進行。畢竟韓的出場代表很強烈的信號，恐引起不同陣營的對立，這些可能是加分也可能是減分。

陳雄文上午受訪表示，當初高雄在民進黨統治20年後，韓國瑜用非傳統方式才能翻轉高雄，這模式往後大概很難有人可以複製，要找到像韓這樣的人，這種形象、親和力和口才，短期內不容易出現。

陳雄文表示，過去高雄市民抱怨，國民黨每次都是選舉到了才派人下去，從來沒有培植在地人，所以這一次黨中央會請李眉蓁擔重任，有一個想法是，即使無法順利當選，也希望從在地培植一個年輕的未來明星，有這樣的用意。

他透露，韓市府團隊都積極協助李眉蓁，雖然離開了，但或多或少、或明或暗都提供她幫助，做她後盾，還是很關心她的選情。

他分析，至於民進黨候選人陳其邁也有其壓力，即使很多人認為他穩當選，但很難說沒有風險，陳也要自我挑戰，不能低於2018年74萬得票數，甚至超越韓國瑜票數，才能風風光光上任，因此大家各自利基點不同，達成目標也不同，所以這場競爭還有看頭。

詢及李眉蓁是否因為身陷論文風暴，影響後續政治能量，陳雄文說，這一定很傷，現在就是看能不能立即止血，將傷害減到最小，再重新出發。李昨天道歉、放棄學位應有一定止血作用，議題到此為止，再打下去就變成爛仗，繼續打她的人也不見得再得分。

(中時 )