長榮(2603)今天舉行法人說明會，近期航交所的運價居高不下，傳出搶艙位狀況，海運市場供不應求，海運市場剛進入旺季就呈現一片榮景，有旺季更旺情況。長榮董事長張正鏞在法說會指出，長榮美國線艙位7月已經超過去年，6月就開始追加短租船，直接證實目前海運市場相當不錯。2021年開始長榮新船加入，汰舊換新下增加不少艙位，但他認為整個市場供需改善，增加新艙不是問題。

航運研調機構Alphaliner統計，依運能來看，長榮為全球第7大航商，市佔規模約5.4％，總運能約123.17萬TEU，船隊中自有船舶約佔56％、長租44％；至2022年底，長榮共訂造72艘，已交11艘，尚有61艘未交，預計運能將增加52.9萬TEU，由於第5、6、7航商實力接近，隨新船加入，屆時長榮將躋身全球前5大航商。

張正鏞指出，今年雖然有疫情，但長榮所有合約都已經談妥，國際大客戶也都加碼支持，上半年國際需求減緩，卻剛好加速航商運力調整，所以第1季長榮雖然小虧4.42億元，但虧損比預期低。

今年1月長榮營運不差，受到新冠肺炎疫情影響，2月後開始有所下降，不過，整體來看，所有碼頭並沒有受到明顯影響，反而6月平均運價已經回到1月790美元/TEU的水準，6月運量56萬TEU也接近1月58萬TEU水位，平均油價由1月每噸483美元到6月降到244美元，使得營運持續改善。

最新的航交所報價顯示，美西線每40呎櫃由2783美元提高到2794美元，美東線由3297美元提高到3334美元，漲幅分別為0.4％及1.1％，運價依舊維持在高檔，最近連短租船都加入運輸，顯示艙位相當緊，加班船一直開出。長榮雖然還有61新船要交付，2021年增加不少艙位，但張正鏞認為，增加艙位要看整個市場供需，就研調數字來看，2021年市場供需比例平衡，新增的艙位不會有壓力。

(時報資訊)