遊戲橘子旗下休閒競速遊戲《跑跑卡丁車》於今(24)日推出全新主題【史詩世紀】，包含道具賽道「史詩騎士團訓練場」及「史詩海口卸貨場」、競速賽道「史詩城外巡查路」及「史詩菲恩龍城」；並推出同系列來自「史詩世紀王國」的五大新主題角色「亞瑟」、「亞瑟王」、「梅林」、「莫德雷德」、「蓋伊」，以及兩大新主題車款「戰馬車X」、「王者之劍X」；歡慶新主題上線，官方加碼祭出六大獎勵活動，放送各式裝備及道具，期待各位神車手盡情享受賽事、肆意奔馳！

全新主題【史詩世紀】上線、神話級新車款「阿緹密斯Ｘ」上陣

《跑跑卡丁車》於7月24日推出全新主題【史詩世紀】，道具賽道為「史詩騎士團訓練場」及「史詩海口卸貨場」，競速賽道為「史詩城外巡查路」及「史詩菲恩龍城」，玩家可享受史詩世紀的場景畫面；同步登場的新主題角色共有五位，分別為：冒失的少女「亞瑟」、守護史詩世紀王國的「亞瑟王」、大魔法師「梅林」、野心家「莫德雷德」、以王子身份成長的孩子「蓋伊」；新主題車款「戰馬車X」是以鐵甲與木頭材質所設計的戰車型態車款，有濃濃的史詩風格、造型獨特，「王者之劍X 」車身披掛中古世紀盔甲，是一款具備帥氣與高貴外型的車款。

《跑跑卡丁車》新角色「亞瑟」(圖上)、新角色「亞瑟王」(圖左)、新角色「梅林」(圖右)(圖/遊戲橘子提供)

《跑跑卡丁車》新角色「莫德雷德」(圖左)新角色「蓋伊」(圖右)(圖/遊戲橘子提供)

《跑跑卡丁車》新主題車款「戰馬車X」(圖左)新主題車款「王者之劍X」(圖右)。(圖/遊戲橘子提供)

此外，全新神話級車款「阿緹密斯Ｘ」也正式登場，搭載「X引擎」的強大性能，可發動閃焰推進器輸出及2段式推進器加速，競速賽起步推進器高達120%強化輸出，紅黑配色的外型，時尚又神秘，快來體驗擁有神之力量、能輾壓對手的「阿緹密斯Ｘ」！

【跑跑卡丁車】史詩世紀主題_正式影片搶先看!

歡慶新主題、六大獎勵活動、裝備道具瘋狂放送！

歡慶新主題上線，官方加碼祭出六大獎勵活動：【事前預約登入活動】、【史詩世紀開啟紀念登入活動】、【史詩世紀道具GP賽】、【史詩世紀累積上線活動】、【王者之劍寶石組合活動】、【史詩世紀隱藏SHOWTIME】：

事前預約登入活動

於7月21日前，參加事前預約登入的所有玩家，初登入即可獲得「尋寶沙漏」*30、「亞瑟(7日)」，官方將加碼再抽出88名幸運玩家，可獲得神話級車款「阿緹密斯Ｘ(永久)」。

史詩世紀開啟紀念登入活動

於8月7日前，所有玩家初登入即可獲得「史詩世紀的禮物」*1，開啟為「史詩世紀BI氣球」*10、「王者之劍寶石」*5。

史詩世紀道具GP賽

於7月30日前，參加「史詩世紀道具GP賽」並累計分數，最高分「金牌等級」可獲得「史詩世紀護目鏡(永久)」*1、「傳說的史詩世紀寶箱」*1、「零件碎片」*1000、「道具神人產包」*2。

史詩世紀累積上線活動

於7月30日前，每上線60分鐘可獲得「王者之劍寶石」*5。

王者之劍寶石組合活動

於8月21日前，累計「王者之劍寶石」可兌換各式獎勵道具，如：500個可兌換「傳說的史詩世紀寶箱」*1、300個可兌換「亞瑟(永久)」*1、150個可兌換「復古超跑R(永久)」*1，總共多達10種獎勵。

史詩世紀隱藏SHOWTIME

於7月30日前，於晚間21點整，維持上線時間可獲得大量尋寶沙漏。

(科技)