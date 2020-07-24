在台深耕八年的日本藥妝通路連鎖Tomods，為對應深耕台灣市場決心，公佈中文名「特美事」持續強攻台灣藥妝市場；特美事總經理水野博史指出，接下來所著重的就台灣當地居民會員的經營，透過中文命名、商品組成的優化、購買商品時參考資訊的提供、獨家商品的引進，期以提升來店頻率。

自2012年進軍台灣，來自日本東京的藥妝通路品牌Tomods，為能更深入服務台灣消費者，以及展現在地化經營的決心，正式公布中文命名「特美事」，Tomods特美事目前全台33家店、會員已逾70萬人次，為拚藥妝界第三大，與藥妝雙雄屈臣氏、康是美一別苗頭，特別以中文名深耕社區市場。

目前除台灣在地化商品外，更廣泛集結日、韓、歐美等各國知名品牌及品項；未來特美事更將推出符合台灣消費者所期待的促銷活動及服務，包括獨家與日本美妝評價雜誌LDK the beauty合作，提供日本最具公信力的美妝商品評鑑，讓消費者在挑選商品時，能夠參考相關評價，安心購買不踩雷。

此外，更呼應在地需求，週週上架新商品，獨家引進日本人氣品牌matsuyama松山油脂旗下系列商品，與在地日系藥妝品牌達到區隔化；水野博史指出，運用日本經驗，除了在地化銷售策略，更透過採購團隊，週週引進新品維持新鮮感，讓全店商品種類豐富多元，遍及台、日、韓、歐美等各國商品，係提升回購率關鍵。

(工商 )