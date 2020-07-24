二類電信業者Circles.Life 無框行動於24日宣布，登台滿一週年推出學生限定優惠方案，月租399元12個月不綁約4G飆網不受限吃到飽。

根據Digital Report的趨勢報告顯示，2020年台灣網路用戶數佔近9成的全國總人口數，透過手機連網的比例更高達116％，不少網路用戶皆有兩支以上的手機，整體人均網路數據使用量更來到世界第二。

來自新加坡的電信公司Circles.Life 無框行動，3年內已攻佔超過5%的市占率，2019年獲得資金挹注，於同年快速擴展版圖至台灣及澳洲。

看好台灣完善的網路基礎建設及覆蓋率，無框行動選擇台灣做為擴張海外營運版圖的第一站，主打將選擇電信的權利還給消費者，不受2~3年的綁約限制。

Circles.Life 無框行動拿到NCC二類電信執照，主要與國內第一大電信公司合作，目前在全球的經營模式以提供相對優惠的資費方案搶攻行動客戶，在新加坡已吸引超過30萬名用戶使用。

Circles.Life 無框行動東亞區總裁林偉文表示，無框行動以提供雲端個人化數位電信服務，包含簡化流量方案、無縫申辦程序及簡單好用的應用程式，差異化的服務及被驗證可獲利的經營模式也獲得國際投資人高度肯定，相信能在多個市場提升市場佔有率。

Circles.Life 無框行動曾獲印度風險投資公司「紅杉基金(Sequoia)」牽頭的C輪募資、EDBI、Founders Fund 等藍籌投資公司注資，今年2月取得美國私募基金「華平投資集團」的資金挹注， 台灣作為「 Circles.Life 無框行動」擴張營運版圖首站，看準台灣使用行動網路的高普及率及潛在的成長動能，去年總計投入超過新台幣15億元的資源在台灣市場，足見對於台灣業務版圖及用戶的重視程度，未來也預計在亞太區拓展更多市場。

近年來因應消費者需求轉變，創新商業模式陸續興起，消費者更加重視專屬自己的產品利益，客製化成為市場上的熱門關鍵字，如何同中求異成為新一代市場顯學，Circles.Life 無框行動強調，其核心服務理念包括終身不綁約、客製化方案、吃不完的還給你，例如，當月數據使用量未達18G，下個月就可以領到100元的優惠折抵，未達3G可以獲得300元優惠折抵。

未來也預計將新加坡已擁有的產品功能包括線上票券訂購、使用者專屬推薦活動以及 AI 智慧客製化方案等帶進台灣市場。

此外，無框行動也在印度班加羅爾建立數據中心，透過AI人工智慧及大數據分析每位用戶的使用習慣，進而依照個人需求推薦最合適的資費方案及加值服務，幫助用戶將電信資費的大眾剛需做最有效的利用。

(工商 )