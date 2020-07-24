陳女報考2018年消防警察特考獲錄取，隔年1月受教訓時，檢測身高為158.9公分，不足非原住民女性身高標準160公分，因此遭公務人員保障暨培訓委員會廢止受訓資格。陳女不服提起行政訴訟，台北高等行政法院認為違反憲法平等、比例原則，判陳女勝訴，可上訴。

北高行指出，考試規定應符合平等、比例原則，另依司法院釋字第760、626號解釋意旨，對於非人力所能控制、改變的身高等生理條件，對人民考公職形成差別待遇，應採嚴格審查標準，判斷與工作內容是否存在實質關聯性。

北高行認為，保訓會、考選部、消防署限制身高標準的理由中，僅消防器材、設備操作、緊急救災、救護效能部分，屬重要公益；其餘為節省國家財政、訓練資源等，均不屬重要公益，不得作為身高差別待遇的正當理由。

判決指出，該考試身高標準沿用以往警、消尚未分立時的規定，消防勤務與警察有別，不能以警察身高需求作為消防考選標準，考選部、消防署也提不出科學證明，佐證身高標準影響救災效能，何況有其他國家、地區對消防人員不設身高限制，顯見消防勤務與身高欠缺實質關聯。

判決並指，只要調整消防車輛、器材，或採用其他輔助設備，就能克服身高不足的問題，且能安排其他消防任務給身高較低者，不致影響整體救災效能，且內政部曾建議降低消防身高標準3公分，故認定保訓會因陳女身高差1.1公分就將她退訓，違反比例原則。

(中時 )