國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文爆抄襲爭議，成為政壇熱議話題，這把火除了燒到母校中山大學，台北大學因學生論文被指是抄襲對象也被波及，李眉蓁最後在國民黨主席江啟臣勸說後，宣布放棄碩士學位盼平息爭端。綠委羅致政倒認為，最大贏家應該是台北大學。

羅致政在臉書上表示，「李眉蓁的論文抄襲事件，最大贏家應該是台北大學！這事不知會不會影響校系排名？！」對此，有網友問羅致政原因是什麼，羅致政則解釋，「因為中山大學的碩士論文抄台北大學的論文！」。

李眉蓁的碩士論文《台灣對中國大陸之貿易分析》，近日除了被人指控涉及嚴重抄襲僑委會委員長童振源曾發表的〈兩岸政經互動〉之外，還有週刊發現，論文內容有高達96%的比例，是涉嫌抄襲「台北大學公共行政暨政策學系」碩士生雷政儒2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。

對於羅致政的看法，其他網友則留言表示，「羅教授果然內行XD」、「中山大學一定很沒面子」、「感覺這個言論，不太好」、「在職班應先全面暫停招生，然後全面清查，找出專業槍手和不適任教授」。

(中時新聞網)