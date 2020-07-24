一名來自美國的女子，在網路上分享自己的經歷，她表示19歲那年，從未與男友真正發生性行為，卻懷孕了，至今她已經生了2個小孩，「無性懷孕」引起網友熱議，許多人稱她根本就是「聖母瑪利亞」。

伊莎貝爾全家福(圖片取自/Sammi Isabel FB)

伊莎貝爾（Samantha Lynn Isabel）在網路上拍影片，表示19歲的某一天，發現自己生理期遲了幾天，雖然不認為自己會懷孕，但為了保險起見她選擇驗孕，男友艾力克斯（Alex）感到非常困惑，不斷問「怎麼會懷孕呢」，結果伊莎貝爾驗了7次，確定真的懷孕了！

伊莎貝爾到醫院檢查，醫生告知她已經懷孕5周，沒性行為卻懷孕，醫生珍妮佛（Jennifer Lincoln）表示，這種情況雖然極少，但還是有可能發生，女性要懷孕前，精子必須進入陰道，「不論用哪種方式，只要精子能進入，就有機會與卵子結合」。

對此伊莎貝爾回憶，某一次與男友進行前戲時，有碰到他的生殖器，但沒有「真正發生性行為」，想不到就這樣生下第1個兒子班特利（Bentley），伊莎貝爾至今仍與艾力克斯在一起，兩人後來「真正發生關係」，隨後也生下小兒子西奧（Theo）。

(中時新聞網)