週五公佈的數據顯示，歐元區7月份採購經理人指數（PMI）初值增幅高於預期。隨著企業封鎖繼續放鬆，經濟重新開放，歐元區7月份的產出增幅達到了兩年多來的最高水平。需求也顯示出復甦的跡象，幫助抑制了失業的步伐。

7月份歐元區製造業PMI從6月份的47.4升至51.1，服務業PMI從6月份的48.3升至55.1，綜合PMI為54.8，創25個月新高，超出了51.1的預期值。PMI高於50表明經濟形勢正在改善。

市場研究機構IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示：數據進一步表明，在經歷了第二季度前所未有的崩盤之後，歐元區經濟應該會出現強勁反彈。

不過，儘管總體數據比較樂觀，但該報告也包含了一些警告信號。相對於產能，需求仍然疲軟，企業連續第五個月裁員。製造業的就業人數降幅尤其明顯，接近2009年以來的最嚴重水平。

歐洲的航空公司已經宣佈裁員數千人，同時從時尚集團巴寶莉到法國汽車零部件製造商法雷奧等公司也計劃裁員。

預計下周公佈的數據將顯示，歐元區經濟在截至6月份的三個月裡縮減約12%。儘管這將反映出衰退的深度，但復甦不太可能是平穩的。

歐洲央行行長拉加德警告稱，經濟復甦仍處於早期階段，在國家和行業方面仍然是「參差不齊」。一個關鍵的風險是勞動力市場，需求持續疲軟可能推高失業率。

(中時新聞網)