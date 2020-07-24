遼寧前鋒李曉旭右膝受傷倒地痛苦不己。(新華社)

看來梅奧越來越適應大陸CBA的球風與尺度了！梅奧24日先發打了28分鐘，投15中9、5罰全進，貢獻全場最高26分，外加9籃板、2抄截，幫助遼寧114比77轟翻山西，勇奪8連勝，卻在第3節痛失內線大將李曉旭，因為他右膝前十字韌帶撕裂了。

曾在台灣先後效力達欣工程、富邦勇士兩隊的2008年NBA選秀探花梅奧，是遼寧在復賽前緊急招募的外援，卻在CBA表現越來越好，目前場均29.3分、7.3籃板及4.4助攻，更是連10場得分都破20分，成為遼寧當前最穩定的火力。

遼寧卻沒辦法沉浸在8連勝的喜悅太久，因為先前就因右膝傷勢缺席前8場復賽的主力前鋒李曉旭，竟在第3節爭搶籃板球時，不小心扭到自己膝蓋舊傷，造成前十字韌帶撕裂重傷，目前已經確定必須接受手術，本季已經提前宣告報銷。

眼見李曉旭重傷退場，他的隊友賀天舉不禁在微博表示，「從未看過李曉旭因為受傷流淚，在所有人心裡，他是最堅強的硬漢，上天為何這麼不公平對待如此癡迷籃球的球員，當我看見他痛苦表情與失望淚水，我也被刺激到哭了出來。」

(中時 )