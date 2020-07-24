中職富邦悍將率先簽下旅美捕手張進德，今（24）日正式宣布簽約、明天可望出賽，投入中職的速度歷年罕見，主要是張進德今年從春訓開始，一直與富邦球員一起練球，早已熟悉富邦球隊的運作。

富邦總教練洪一中指出，張進德一直在富邦二軍練球，接受完整的春訓、還在二軍的比賽到現在，最後一場是7月13日，距離現在也只有10天前，他與富邦球員的練球、比賽並沒有中斷，算是即戰力球員。

今年從春訓起，張進德與富邦一起練球，洪一中說，他沒有中斷過訓練，選進來不必重新適應，所以不管是默契、暗號，還是球隊熟悉度，都是處在最好的情況。

洪一中對張進德的印象非常好，他說，第1次遇上張進德對是去年世棒12強賽，張進德為人個性好、態度認真、有禮貌，球技當然沒有問題。

洪總補充表示，選秀沒選投手余謙、因為富邦也需要攻擊火力。張進德預計明天投入比賽，不過，現在天氣很熱，不可能只有1名捕手撐到底，應會輪流出賽。

(中時 )