海洋委員會海巡署艦隊分署委由台船建造100噸級次艘巡防救難艇(台船編號HNO.1140)，於23日上午10：00在台船公司基隆廠舉行交船文件簽署儀式，由海巡署艦隊分署吳金河副分署長及台灣國際造船公司周志明副總經理共同簽署交船文件。

本次海巡署PP-10069巡防救難艇交船因武漢肺炎防疫期間，儀式簡單隆重，觀禮貴賓有海巡署、船舶暨海洋產業研發中心、中國驗船中心、BV驗船中心等貴賓均應邀到場觀禮。

海巡署為加強巡邏台灣海域及保護漁民，委託台船公司建造15艘100噸級巡防救難艇，預計2023年全部完工交船，這是其中的第2艘，這艘巡防救難艇於107年11月27開工，108年8月30安放龍骨，109年3月23下水，在基隆廠同仁與承商的努力下提前於109年7月15完工，109年7月22日完成驗收，並於7月23日舉行交船儀式，正式加入海巡署艦隊分署第一海巡(基隆)隊執行任務。

本艇採用優規之德國MTU高速主機，最大航速超過30節，續航力高達1200海浬；相當於約2160公里，藉由提升主機性能及各艙間佈置改善，同時提高航行穩度舒適性與耐海操縱性，全面提升海巡艦艇執勤能量，有效捍衛基隆海域主權及漁權，保障我國漁民海上作業權益與安全。

(工商 )