遊戲研發廠商傳奇網路（4994）24日舉辦重大訊息記者會，總經理周俊男表示，基於擴展公司營運利基，同時因應端遊的海外發行、金流以及線下推廣，董事會決議通過100％持有的日本子公司「X-LEGEND ENTERTAINMENT JAPAN CO., LTD.」結束營運並辦理註銷相關事宜。

過去傳奇以端遊為主要產品，因應端遊在海外發行需要在地化團隊運營，因此於2012年成立傳奇日本子公司於，資本額為2.3億日圓，員工人數約30人。日本為傳奇重要市場，且日本子公司自成立以來持續獲利，佔總營收貢獻約一半。

隨著傳奇2016年啟動轉型，所有產品研發重心已由端遊轉為手機遊戲，因此決定將日本子公司結束營運，端遊改找當地代理商營運，目前日本子公司的端遊產品佔營收比重不到5％。手遊在海外的發行則轉移為台灣自行營運。

傳奇日本子公司運營的遊戲包括端遊日版《幻想神域》、《星界神話》、《拉普拉斯的神子》，以及手機遊戲日版「風之國度」。周俊男表示，海外的手機遊戲市場可於國內直接經營，不需要在當地營運，手遊「風之國度」日版將移轉回台灣繼續營運後，將不需被日本課稅。周俊男表示，未來公司手遊所有的海外版本，都將直接由台灣發行至全球。

不過，端遊部分因為仍需要在地化的團隊，因此日版端遊的部分將尋找新的當地發行商，目前已在洽談中，以保障日本玩家還是能繼續遊玩這三款遊戲。

展望下半年，傳網路今年重點將放在台灣、歐美、日本等市場，《幻想神域2日版》已經於7月推出。另外，傳奇還有兩款遊戲，一款為傳奇旗下經典端遊IP《精靈樂章》轉製的手機遊戲，另一款則是女性向卡牌遊戲，將陸續在東南亞、台港澳等地推出，有望貢獻下半年營運。

(工商 )