信邦(3023)公布上半年財報，上半年稅後盈餘為10.35億元，年成長18.4%，創下歷年同期新高，每股盈餘為4.45元，由於第3季進入傳統旺季，電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，信邦樂觀看待第3季營運，預估第3季業績可望再創單季歷史新高。

信邦第2季合併營收52.88億元，季增17.95%，較去年同期成長9.47%，單季合併毛利率26.28%，季增0.56個百分點，較去年同期增加0.58個百分點，由於毛利率提升，且營業外轉投資收益及設計服務收入的挹注，單季稅後盈餘為5.87億元，季增30.99%，年成長15.21%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.52元。

累計上半年合併營收97.71億元，較去年同期88.4億元成長10.54%，合併毛利率為26.02%，較去年同期增加0.31個百分點，營業淨利為12.29億元，較去年同期10.17億元成長20.8%，稅後淨利10.35億元，較去年同期成長18.4%，每股盈餘為4.45元。

信邦表示，上半年度合併營收較去年同期成長10.54%，稅後淨利卻較去年同期成長18.4%，主要係毛利率較去年同期增加0.31個百分點，以及營業費用的控管，僅較去年同期成長4.67%，其增長幅度低於營收的成長幅度。

信邦因電動自行車、醫療、綠能等產品訂單強勁，第3季營運展望樂觀，信邦表示，第3季業績可望超越第2季，再創單季歷史新高，全年業績亦可望創下歷年新高。

(時報資訊)