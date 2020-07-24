蔡英文總統用500元三倍券及1000元現金購買嘉義縣農會的禮盒。（張亦惠攝）

竹崎地區農會也推出使用農遊券購買酪梨的優惠活動。（張亦惠攝）

小英總統24日到訪竹崎鄉果樹產銷班第49班。（張亦惠攝）

蔡英文總統24日下午到竹崎鄉果樹第49產銷班關心酪梨果農，並使用三倍券購買嘉義縣農會推出的農產禮盒，推廣在地農產，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜也逐一向總統介紹各鄉鎮農會的特色伴手禮。

蔡英文總統由立委陳明文、王美惠、縣長翁章梁等人陪同到竹崎參訪酪梨果園，隨後至第49產銷班視察各鄉鎮農會的農產品，並使用三倍券購買1500元的農特產禮盒，並宣導竹崎鄉農會推出的用農遊券買酪梨享優惠活動。

嘉義縣農會表示，總統日前訂了60盒縣農會禮盒要送給貴賓，這次到嘉義縣也特地在禮盒上簽名，未來農會將作為展示品；竹崎鄉農會總幹事林孟怡也向總統介紹竹崎鄉的高接梨、酪梨等農產，總統則笑說，吃過竹崎的梨子品質很好「很好吃」。

目前正值酪梨盛產，竹崎鄉農會為因應農遊券也推出使用農遊券購買酪梨的優惠活動，原價350元一箱的酪梨，使用農遊券只要250元限量200箱。

(中時 )