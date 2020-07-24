中部地區環保團體在後疫情時代舉辦第一場遊行，將於8月8日號召民眾「反空汙、抗暖化」。（林欣儀攝）

新冠肺炎疫情趨緩，再加上台電台中火力發電廠重啟2號機組、引發許多不滿，中部地區環保團體發起「為爸爸健康而走」公民遊行，將以「反空汙、抗暖化、顧健康」為主軸，號召民眾父親節齊上街頭，當天並將有醫師爸爸們揹起行道樹、化身救地球的Ubike白色戰士，呼籲中央全力減碳。

「無煤顧健康、節能救台灣！」、「8月8日，為健康而走！」中部地區多個環保團體代表24日齊聚市民廣場，大聲呼籲民眾8月8日走上街頭、捍衛自己的呼吸權。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，當天將有騎腳踏車及健行兩種遊行方式，盼以行動落實節能減碳。

葉光芃指出，全球面臨暖化與汙染，人類健康飽受威脅，日前台中電廠說要重啟2號機組就重啟，且政府由上而下背書，人民無法接受；盼政府能大刀闊斧提出節能改革的實際行動，並從工業節電、各部門強制能源效率做規範，尤其，中火減煤量應達到1104萬公噸、而非台電說的1260萬公噸。

大台中醫師公會副理事長林釗尚說，台灣用電量23日又創下新高峰、為3800萬千瓦，而其中發電量來源有高達8成是來自於燒煤、燃氣的火力發電，由此可顯示，包括太陽能、風力發電等再生能源的發電量實在太低，台灣應以英國為目標，努力提高再生能源發電方式並減少火力發電。

爭好氣聯盟發言人石毓青表示，台灣的能源碳排近30年來增加超過25％，且目前發電仍以燃煤為主、占比例達37％，政府應盡早施行「無煤計畫」、建立確切時間表，希望透過遊行方式表達大家對減煤減碳的訴求。

主辦單位指出，8月8日活動當天，遊行隊伍將分為健行及鐵馬兩條路線，第一大隊以親子鐵馬隊為主、下午3點半從市民廣場出發，隊伍沿美村路、台灣大道、文心路騎到台中市政公園，之後與第二大隊健行隊伍會師、在市政公園排字空拍，再步行至行政院中部聯合服務中心。

(中時 )