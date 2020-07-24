大陸外交部今天（24日）上午無預警通知美國駐華使館，陸方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。陸方為何對美國在成都的總領事館開鍘？除了報復美方突然要求陸方關閉駐休士頓總領事館外，大陸外交部發言人汪文斌表示，「美駐成都總領館的一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益。」

在今天下午舉行的大陸外交部例行記者會上，多家外媒記者提問，「為何關閉美國駐成都總領事館？」

汪文斌回應，21日，美方單方面挑起事端，突然要求陸方關閉駐休士頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本准則，及陸美領事條約的有關規定，嚴重破壞陸美關係。陸方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本准則，符合外交慣例。

汪文斌指出，陸美之間出現目前的局面是陸方不願看到的，責任完全在美方。大陸再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

汪文斌還透露，「美駐成都總領館的一些人員從事與其身份不符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益。中方多次就此提出交涉，美方對此心知肚明。外交是講對等的。」

【現場直播】大陸外交部例行記者會

(中時 )