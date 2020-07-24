下半年邁入電商旺季，為搶用戶眼球，業者紛紛自行造節搶商機，網路家庭（8044）24日宣佈，自創的「8月心禮節」正式登場，今年是第二年推出「8月心禮節」，將結合大數據、心理學家選品、智慧推薦、行動端AI熱銷好貨推薦功能，藉由數字分析，搶攻全站1,200萬會員商機。

電商買氣熱絡，加上上半年新冠肺炎疫情籠罩，全民消費習慣從線下慢慢轉移至線上，預期將推升今年上半年電商業者買氣。網家表示，今年的「8月心禮節」以心理學的專業角度切入，特別與「暖心全人諮商中心」共同合作，運用專業諮商和心理醫學的基礎，推出為期一個月的心理測驗與冷知識互動，幫助消費者分析購物心理、了解購物心理學。同時透過大數據、市場資料分析，挑選出最適合的送禮主打品、話題熱銷品。

此外，在智慧推薦方面，網家也表示，將提供優惠計算機，根據過往消費行為試算最適刷卡方案，讓省錢更輕鬆便利，並且於行動端推出客製化精選推薦，提供每日熱銷好貨排行及猜你喜歡等推薦商品。

而在社群互動上，網家則將客製化「速配相機」於PChome 24h購物Instagram上線互動式遊戲體驗，實測親子、情侶、好友，甚至寵物間的「配對指數」，將配對照片回覆至官方社群貼文，將有機會抽中日本Toffy經典電燒烤盤。

網家今年上半年營收達209.73億元，較去年同期成長16.33％，創下歷史上的上半年亮眼營收表現。第2季單季營收102.93億元，已是連續三個季度達到百億元，也創歷年同期新高。

法人表示，網家今年下半年成長動能將聚焦跨境電商、3C產品，以及打造集團生態系，加上網家去年重返獲利軌道，子公司商店街也轉虧為盈，下半年有旺季加持、節慶商機助攻，預期下半年展望樂觀。

(工商 )