美商蘋果近日公布今年「iPhone Photography Awards 」得獎名單，台灣有兩位攝影好手趙培均（Paddy）與吳佳芳（Erica）分別於建築類與動物類獲得佳作。而有一位來自香港的攝影好手Leo Chan則以iPhone 11 Pro夜拍模式在義大利世界遺產拍下無敵日落奪冠。

iPhone Photography Awards是每年由蘋果舉辦的獨立獎項，簡稱「IPPA」，旨在表揚世界各地iPhone攝影師的出色傑作。今年IPPA「Sunset」類別冠軍是來自香港的Leo Chan，他只拿著iPhone 11 Pro作為唯一的相機參加在義大利舉辦的攝影學習團，此團曾探訪世界遺產多羅米提山The Dolomites。

在回程下山時，Leo以iPhone 11 Pro夜拍模式Night Mode拍下日落景色，效果超乎想像。今年的得獎者來自全球20多個不同國家或地區。數十張得獎作品記錄了各種震撼有力的世界觀，由蒼茫大地至獨生孤木，從城市街巷到荒涼景貌皆呈現。

趙培均以有趣的視角來展現各種建築的獨特紋理和結構特色。（圖／Apple提供）

入圍動物類佳作的吳佳芳則是在今年走訪國立臺灣科教館時，透過巧思以iPhone所拍攝展示標本，將平凡無奇的生物標本賦予新的生命力。至於獲得建築類佳作的趙培均，其本業是綠建築顧問，他平常走在路上就喜歡觀察各個建築的立面設計，若發現其獨特的紋理或結構時，便會嘗試以有趣的視角來捕捉建築的特殊風貌。

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(中時新聞網)