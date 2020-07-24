◎首例！7／26起自菲律賓入境台灣 旅客機場須普篩

今日新增3例新冠肺炎境外移入病例，均來自菲律賓，疫情指揮中心表示，由於菲律賓新冠肺炎疫情仍呈上升趨勢，加上我國自今年7月以來確診的11例境外移入個案中，6例自菲律賓移入，另有4例自菲律賓經我國轉機至香港後確診的個案，顯示該國疫情風險高，自7月26日起，自菲律賓飛抵台灣的所有旅客，一律採檢。

◎才剛換新局長..高市警局督察涉貪遭押

高雄市警察局督察室3線1星孫姓督察遭人檢舉，8年前與某家越南小吃店有金錢不當往來，經廉政署約談，24日依貪汙治罪條例罪嫌移送地檢署，高雄地院下午2時裁准收押。

◎破百年紀錄！台北下午2點飆39.7度高溫

今天天氣持續炎熱高溫，中央氣象局說，根據最新觀測資料，台北測站今天下午2點19分台北測站測到39.7度，為1896年台北氣象站最高溫，也打破連續達36度以上溫度至17天。

◎輾狗兇嫌抓到了！警方靠著車輪邊的肉屑循線逮獲

基隆一隻13歲的母狗，遭一名李姓男子駕車雙輪輾過，導致糞便、尿液全失禁，口中吐血，男子下車後還用腳踹狗的身體，導致母狗幾分鐘後死亡；飼主員工目睹這一幕，男子連一句道歉都沒有就駕車離去。面對人神共憤的事件，基隆警方撒下警網緝凶，終於在今天凌晨於一輛沾有肉屑的車輛，循線找到嫌犯，全案已依違反《動保法》函送法辦，若確認罪證，最重將可判處2年有期徒刑。

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(中時新聞網)