基隆市公有零售市場耐震補強工程去年底發包至今，中正區調和市場因為梁柱鏽蝕比預期嚴重，需要變更設計暫時停工，但一樓門面因外牆拉皮，施工圍籬把市場圍起來，導致入口兩旁飲食、水果攤都被擋住，外頭看不見裡面，以為市場全面歇業導致生意冷清，現在工程又停擺，攤商喊話撐不下去了，另外，祥豐市場工程至今進度掛零，而工程「封窗」，讓市場採光、通風不佳，攤商抱怨連連。

議員呂美玲24日要求市場補強至少要趕在年底前完成，另外在中元祭時，也會協調包商把圍籬移開好做生意；黃姓結構技師說，調和市場耐震補強打開原結構以後，發現原鋼筋綁紮及混凝土結構都與原先分析狀況不符，鋼筋鏽蝕嚴重，耐震強度太差，因此立即停止施工，基於安全另設計補強方案，滿足現行的耐震規範。

產發處市場科長龔強指出，調和市場工程並沒有整個停工，外牆拉皮與耐震補強是兩回事，外牆仍繼續施工，內部梁柱補強無法達到原本耐震目標所以辦理變更設計，調整金額及變更內容還要送經濟部審查，等到核准後重新開工兩個月可以完工，另外祥豐市場會請廠商再評估，檢討減少封窗數或改變工法再進場趕工。

市府指出，基隆市有15座公有零售市場，8座在民國88年強震前興建，老舊斑駁、漏水、鋼筋水泥裸露，每天民眾買菜消費進出，安全堪虞，另外，每年編列維修費用也連年增加，前年經過耐震詳評，包括博愛、東光、七堵、源遠、祥豐及調和等6棟，將爭取前瞻計畫來補強。

(中時 )