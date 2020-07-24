潘越雲、解偉苓與孫自佑日前上公視《音樂萬萬歲4》，潘越雲以代表作〈我是不是你最疼愛的人〉打頭陣，這首乍聽之下為情歌，其實原先是寫給朋友的！潘越雲回憶當年詞曲創作人小蟲將這首歌交給她時沒全沒說，於是她便將該曲當作情歌來演唱，直到多年後才得知這首歌其實是小蟲寫給一位已逝的故人，讓這首歌以不同的風情呈現給聽眾。

潘越雲1986年的專輯《舊愛新歡》，砸重金到好萊塢錄音，這也是滾石首度開啟國際規格，第一張前往美國錄音的專輯。由於成本高昂，一開始潘越雲還借住在製作人李宗盛的阿姨家，甚至身兼總務幫大家每天記帳、管帳，而為了湊上足夠費用，團隊每一餐都省吃儉用，潘越雲說，「我們只要省一餐飯的錢，就可以多一點經費投入在錄音製作」，對專輯的投入程度讓人敬佩。專輯同名主打曲〈舊愛新歡〉為潘越雲與李宗盛男女對唱的情歌，今天也由解偉苓和孫自佑重新詮釋，潘越雲節目中加碼翻唱張艾嘉的〈最愛〉。

而潘越雲當年參與的合輯《三人展》中，〈我的思念〉一曲謂之經典，今日帶來翻唱的解偉苓卻當面大喊「這首歌好難唱」！儘管並未飆高音，卻充滿許多半音和降音，同樣的旋律、每一句的口氣也有細微的不同，讓解偉苓在詮釋時遭遇挑戰。不過這樣細膩的觀察也讓潘越雲忍不住稱讚「小朋友很認真」！而現場翻唱〈野百合也有春天〉的孫自佑則要以男性角度來演唱，他表示潘越雲的聲音很有磁性、聽起來很舒服，但很多人翻唱得撕心裂肺，唯有潘越雲能唱得雋永。

做為一代經典歌手，潘越雲演唱過、被翻唱過的歌不計其數，她也會去聆聽各式各樣版本的詮釋方式。潘越雲建議解偉苓、孫自佑兩人「唱歌是要很忠誠的」，必須投入靈魂去演唱一首歌，而非單純只是看著稿唱而已。

(中時 )