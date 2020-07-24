美國處理器大廠英特爾（Intel）24日公布Q2財報，獲利表現雖優於市場預期，但毛利率卻讓人大失所望，加上英特爾執行長史旺(Bob Swan)透露，7奈米製程研發將推遲，讓原本在先進製程研發面臨困境的英特爾，營運再度出現逆風，導致英特爾盤後重挫 10%。

英特爾Q2營收較去年同期成長20%、季減23%，毛利率從去年同期的59.8%降至53.3%，低於市場預期的56%，創11年來低點，PC 出貨量度過Q1疫情影響後，客戶運算事業群(Client Computing Group)Q2營收增至95 億美元、年增7%，略高於市場預測的91億美元，資料中心事業群 (Data Center Group)Q2營收增至 71.2 億美元、年增43%，遠超乎市場預期的66.1億美元。

英特爾過去一段時間先進製程研發受阻，甚至產能不足，導致2018年下半年PC市場出現處理器缺貨的嚴重問題。這也使得PC處理器的競爭對手AMD趁機搶市，委由台積電7奈米製程生產晶片，AMD在DIY市場2019年市占率一度達到50%市占率，這是英特爾過去幾10年來所未有的挑戰。

美國智慧型手機龍頭蘋果也對此抱怨連連，蘋果更今年6月22日舉行的全球開發者大會（WWDC）宣布，下一代的Mac處理器將捨棄英特爾，改採用自家研發的處理器，並由台積電5奈米製程生產。

在處理器方面，台積電目前依靠AMD、Nvidia以及高通 (Qualcomm) 等大客戶下單，包括PC處理器、行動處理器以及繪圖處理器(GPU)等產品晶片生產，並成功替客戶提高營運業績、市占率，所以有外界解讀，台積電最有機會取得委外訂單。

據外國財經媒體報導，Bob Swan花了1個小時時間說明財報內容，並提到英特爾未來可能會採取晶片生產外包的方式，這無疑是對半導體產業投下震撼彈，一個50年來全球最大「垂直整合製造」(IDM)模式的半導體公司，居然打算將領現業界許久，直至近5年才開生變化的晶圓代工業務給其他廠商生產的機會。

台積電在今年Q2在晶圓代工領域市占率仍超過50%以上，主要透過7奈米、5奈米製程與競爭對手擴大差距，目前還有機會跟台積電競爭的就只剩下三星電子，英特爾為了追上這2大廠技術，加強10奈米製程產能，並擴大7奈米製程研發。

不過，Bob Swan表示，英特爾7奈米製程研發時間，大概會較表定時間延遲6個月，主要是良率影響，發表時間大概會延遲1年。Bob Swan強調，目前到了需要使用其他人製程技術的時候，英特爾必須做好準備，這可替該公司的產能擴大選擇性與靈活性，若跟不上他人技術的話，何嘗不能讓別人替英特爾做事。

Cowen & Co. 分析師Matt Ramsay表示，英特爾若將晶圓代工業務外包，將掀起該市場重大轉變，並終結英特爾長期以來與其他廠商的差異化優勢，所建立起的護城河也逐漸被競爭對手突破。

(中時新聞網)