今夏氣溫屢創新高，帶動面膜銷售，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網面膜銷售翻倍成長，指標品牌業績最高成長達10倍，瞄準夏日面膜購買潮，momo集結面膜指標品牌，祭出超值優惠，希望能進一步推升業績。

國人「愛面子」，每年敷掉的面膜數量破億，炎炎夏日面膜旺季到，銷售也旺到爆，為滿足消費者愛美心切，momo網羅百大面膜品牌，提供逾2000款面膜，帶動站上面膜銷售翻倍成長，指標品牌更繳出亮眼成績，業績最高成長達10倍，其中台灣面膜品牌「TTM提提研」人氣最旺，其推出的商品組不只包辦了momo上半年熱銷面膜前兩名，NO.1「全面進化23入組」亦繳出月銷售3000組佳績。

momo瞄準夏日面膜購買潮，集結面膜指標品牌，祭出超值優惠，購買指定商品再加碼送眼紋貼、生物纖維面膜等限量好禮，希望能帶動業績攀高。

新冠肺炎疫情致使消費行為改變，線上購物激增，讓富邦媒今年上半年業績表現亮眼，富邦媒6月合併營收為54.66億元，年成長35.51%，累計上半年合併營收為309.39億元，年成長31.37%。

(時報資訊)