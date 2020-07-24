觀光局今（24）日召開記者會，宣布「2020澎湖國際海灣燈光節」將自9月12日至11月14日於澎湖金龍頭盛大登場，將以澎湖海洋意象、採用「海島樂園」為策展主軸，打造大型燈光展演活動，盼帶動澎湖秋天旅遊熱潮。

記者會中首度揭露位於主題燈區的美人魚主燈「海島之歌」外型，將搭配「蓬勃之海」海上燈光水舞秀，打造為海陸燈光展演秀。藝術燈區作品則運用現代科技打造大型互動燈飾，讓人彷彿倘佯在海底世界中、展現設計力巧思。

「澎湖國際海灣燈光節」今年邁入第3年，目的為延長澎湖旅遊旺季、使旅遊淡季不淡，帶動澎湖一年四季皆宜遊。觀光局長張錫聰指出，去年的燈光裝置藝術「隱匿之海」及整體燈光活動策展，均獲得國際獎項肯定，成功提升澎湖國際知名度。

張錫聰表示，「安心旅遊國旅補助方案」已自7月起正式上路，並額外推出僅供離島使用的加碼補助方案，鼓勵民眾在秋冬以漫遊方式高CP值玩遍澎湖，期待今年再將澎湖之美躍上國際，創造另一波澎湖旅遊熱潮。

觀光局指出，「2020澎湖國際海灣燈光節」以「海島樂園」為策展主題，由國內外藝術家打造多達20幾種燈飾。主題燈區由埴鈁藝術策展規畫，由藝術總監彭力真操刀設計高達8公尺的美人魚主燈「海島之歌」，打造全台唯一結合港灣水舞的燈光秀。

藝術燈區展演則由藝達科技策展規畫，打造多樣結合科技的互動燈飾，並邀請國外藝術家前來參展。主舞台表演更邀請台灣搖滾天王伍佰＆China Blue，於9月12日活動開幕當天熱情開唱，為伍佰＆China Blue今年首次大型公開演出的戶外演唱。

除了夜間璀璨的燈光展覽外，2020澎湖國際海灣燈光節在白天規畫藝文導覽講座「走進歷史的放映室」與「溯訪菊島．文化踏島之旅」導覽活動，讓旅客能尋溯澎湖在地文化、提升在地民眾在地藝文活動參與。讓民眾能更了解澎湖的歷史人文脈絡。

觀光局表示，「2020澎湖國際海灣燈光節」涵蓋國際視野、在地民俗風情、現代科技互動、多元化舞台表演、富內涵的硬體展演與軟體推廣，期盼能讓來到燈光節的民眾看見、感受、體驗光的島嶼帶給人們心中的震撼與悸動，為秋冬季的澎湖注入更多熱情活力。

(時報資訊)