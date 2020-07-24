Canon宣布旗艦級全片幅無反光鏡單眼相機-EOS R5將於7月30日正式在台灣開賣，Canon也同步在台開賣兩款RF超望遠定焦新鏡頭：RF 600mm F11 IS STM及RF 800mm F11 IS STM。

Canon表示，EOS R5為全球首款支援無裁切8K影像錄製的EOS全片幅無反光鏡單眼相機，可以進行8K超取樣、4K影片記錄，支援12-bit 8K RAW格式影片、4K 120P高格率無裁切錄影、4:2:2 10-bit Canon Log以及HDR PQ記錄模式，為拍攝者提供專業級影像錄製，超高畫質記錄工作與生活。

再者，EOS R5亦是Canon首度搭載IBIS機身內防震的相機，具備五軸防震，搭配相容鏡頭防震設計，最高可實現高達8級防震效果，讓手持低速快門拍攝也能拍出清晰高畫質影像；EOS R5也是首款支援雙頻段5GHz/2.4GHz Wi-Fi功能的EOS機型，提供更加快速、穩定進行無線連接及影像傳輸。

此外，EOS R5採用全鎂合金機身設計，機身含電池及記憶卡重量僅738g，兼具堅固與輕量化、防塵防水滴結構，提升日常及特殊環境下的耐用性和可靠性；EOS R5採用CFexpress、SD UHS-II雙記憶卡插槽設計，同時帶來了專業高效的操控設計和更高容量的新型電池 LP-E6NH、新的電池把手BG-R10及EOS R5專用的無線檔案傳輸器 WFT-R10。

(時報資訊)