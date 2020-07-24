大陸廣西欽州日前發生一起情殺慘案，有名人妻與丈夫分居後，不久便交了新男友，沒想到對方竟是個恐怖情人，人妻提出分手要求遭拒，男友心生不滿竟持刀瘋狂虐殺，人妻的手腳都被狠狠砍斷，頭也幾乎快要與身體分離，死狀相當悽慘，家屬甚至嚇到不敢再多看死者的模樣。

綜合陸媒報導，30歲的人妻小美（化名）是一名保險業務，結識了一名工程師淩姓男子，2人火速墜入愛河，並於今年4月開始同居，不過淩男個性暴躁，經常動手毆打小美，還有強烈佔有慾，這讓小美忍無可忍決定分手，但對方不願意結束這段戀情，雙方掀起激烈爭吵後，引爆殺機。

案發社區大樓。（圖／翻攝自華商網）

7月8日早上8點多，小美的屍體從社區大樓被運出，家屬趕到現場後崩潰不已，死者哥哥指出，當時看了妹妹一眼後，嚇得都不敢再看，她的左頸挨了重重2刀，頭差一點就被砍斷，「我現在去菜市場看到豬蹄，就會想起妹妹被砍的慘狀，兇手太殘忍了，那得有多大仇恨才能下得了手啊？」

小美的閨密透露，淩男的佔有慾實在太強，「曾經有一次我們2個女的去KTV，他就跟過來把小美拖出去，我就跟過去看，他說他不喜歡女朋友來這種地方。我們2個女的偶爾出來坐坐，有時候吃宵夜，他都要插一腳跟著，所以我們倆一般都不想帶他的，而且他說話語氣總是帶著攻擊性。」

欽州市公安局欽北分局水東派出所21日證實，這起兇殺案目前已移交由分局刑偵二大隊偵辦，嫌犯淩男則被警方控制，並採取強制措施，案情細節則不便透露。

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(中時新聞網)